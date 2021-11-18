ФОТО: Парад военной техники в Риге собрал тысячи зрителей

Сегодня после обеда в центре Риги собралось несколько тысяч человек, чтобы посмотреть на приветствие Национальных вооруженных сил (NBS) в день провозглашения независимости Латвии.

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Парад военной техники начался в 13:00 у памятника Свободы, жителей поприветствовал президент Латвии Эгилс Левитс. Парад начала воздушная техника — самолеты пролетели над памятником и направились в сторону улицы Бривибас. Один из самолетов оставил за собой дым, окрашенный в цвета флага Латвии.

"В этом году мы не можем продемонстрировать силы NBS привычным образом, но все равно смогли порадовать жителей",— рассказал в интервью Латвийскому телевидению министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP).

Министр призвал население гордиться латвийской армией, солдатами и пограничниками. "Мы в безопасности, и никому не позволим испортить наш праздник и проникнуть через наши границы", — сказал Пабрикс.

У памятника Свободы собралось более тысячи человек, с началом военного шествия люди стали более плотно собираться по периметру площади и дистанция в два метра соблюдалась все реже.

Присутствующим не указывали на несоблюдение дистанции и других требований эпидемиологической безопасности, сообщает агентство LETA.

После окончания военного шествия люди продолжили приносить цветы к памятнику.