ФОТО: Парк Рижской полиции пополнился 20 новыми микроавтобусами
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На этой неделе парк полиции Рижского самоуправления пополнился 20 новыми микроавтобусами, так как большая часть имеющихся машин уже отслужила свой срок.

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В отличие от предыдущих лет, когда Рижская муниципальная полиция приобретала автомобили как собственные, в этот раз было принято решение сдать их в аренду на условиях полного лизинга сроком на пять лет. Это значит, что в стоимость аренды входит техническое обслуживание, расходы на ремонт, а также подготовка автомобиля к техосмотру и сам техосмотр.

Полиция отдельно покроет только расходы на топливо для новых микроавтобусов.

Все автомобили перестроены и специально адаптированы под нужды полиции – оборудованы проблесковыми маячками, специальными звуковыми сигналами, а также помещением для перевозки задержанных.

Новые оперативные микроавтобусы для Рижской муниципальной полиции отличаются от ранее закупленных транспортных средств тем, что оснащены бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач, что значительно улучшит условия работы в тяжелых дорожных условиях.

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