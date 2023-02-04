ФОТО. Перед зданием Кабмина прошел пикет против строительства СПГ-терминала в Скулте

Около 25 человек собрались днем 4 февраля в Риге около здания Кабинета министров на пикет против строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте, сообщает агентство LETA.

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Пикет был организован молодежной организацией Protests в сотрудничестве с неправительственными организациями Zaļā brīvība ("Зеленая свобода"), Piekrastes vides aizsardzības biedrība ("Общество защиты прибрежной среды"), Pasaules Dabas fonds ("Всемирный фонд природы") и Latvijas Dabas fonds ("Фонд природы Латвии").

Собравшиеся продемонстрировали импровизированный макет терминала. Также они держали в руках плакаты ("У газа нет будущего", "Скултский СПГ- ОIK 2", "Инвестировать в газ = включить задний ход") и скандировали лозунги: "Ответы и ответственность, а не газовая зависимость" и "Обещание не падает в кошелек".

Пикет продолжался примерно один час. Правонарушений не зафиксировано.

По словам организаторов пикета, риторика государственных чиновников об экономической целесообразности и безопасности проекта в Скулте ставит под сомнение компетентность вовлеченных сторон и представление интересов всего латвийского общества.

Представители Protests считают, что Латвия может сотрудничать с соседними странами в вопросах газоснабжения, обеспечив ввоз и регазификацию сжиженного природного газа в Литву и Финляндию, а Латвия обеспечит хранение газа в Инчукалнском хранилище. По словам представителей организаций, рынок газа в регионе насыщен.

Организации просят министра климата и энергетики Раймонда Чударса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша приостановить дальнейшее выполнение закона, принятого 13-м Сеймом, чтобы переоценить потребность в новом СПГ-терминале, учитывая нынешние условия, техническое и экономическое обоснование и т.д.

Ранее генеральный директор "Skulte LNG Terminal" Ренарс Микелсонс сообщил агентству LETA, что СПГ-терминал в Скулте подключен к Инчукалнаскому подземному хранилищу природного газа, что даст возможность покупать газ в летние месяцы, когда он дешевле, и хранить его для отопительный сезон.

По словам Микелсонса, если у Латвии будет собственный СПГ-терминал в Скулте, то латвийским потребителям больше не придется платить за транспортировку финского и литовского газа в Инчукалнс и из него, как это происходит сейчас. Он полагает, что тогда для жителей Латвии снизятся счета за газ и электроэнергию.

"Мы должны понимать, что в ближайшие десять лет Латвия не сможет отказаться от природного газа, потому что он используется для производства электроэнергии и с его помощью на тепловых электростанциях вырабатывается электричество и тепло. Не будем забывать об отключении от сети электроснабжения БРЭЛЛ (не раньше 2025 года), после чего потребление газа увеличится на три тераватт-часа до потенциальных 12-13 ТВтч в год", — объяснил Микелсонс.

Он отметил, что возобновляемые источники энергии будут развиваться, и в перспективе 10-15 лет от газа придется отказаться. Инфраструктура терминала СПГ в Скулте строится таким образом, чтобы иметь возможность транспортировать возобновляемый водород, который является одним из краеугольных камней климатически нейтральной европейской энергетической системы.

"Компания Skulte LNG Terminal понимает озабоченность экологических организаций и местных жителей по поводу строительства СПГ-терминала. Поэтому компания работает над тем, чтобы воздействие на окружающую среду и на население района было минимальным. В настоящее время разрабатывается оценка воздействия на окружающую среду", - сообщил он.

По словам Микелсонса, проект терминала соответствует международным стандартам безопасности, а его эксплуатация будет сертифицирована ведущими отраслевыми сертификационными компаниями.

"Планируется использовать самые современные технологии регазификации, а именно - технологию погружного испарителя, которая широко применяется в скандинавском регионе. Это самая безопасная и эффективная технология для данного типа терминалов в наших широтах", - добавил он.