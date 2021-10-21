ФОТО: Первый вечер локдауна в Риге
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Во время локдауна в Латвии действует комендантский час, в течение которого большинство жителей будут вынуждены оставаться дома каждый вечер с 20 до 5 часов. Оставлять дома на ночь можно только в случае обоснованной необходимости.

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Находясь вне дома, у жителей должны быть при себе заполненное свидетельство и документ удостоверения личности.

Портал Delfi заметил относительно большое количество сотрудников полиции на столичных улицах Риги, но к 20.00 появилось ощущение, что люди действительно соблюдают локдаун. Центр Риги опустел, на улицах можно было заметить лишь курьеров служб доставки или людей, которые выгуливают собак.

Как сообщалось ранее, во время локдауна действует комендантский час — с 20 до 5 часов жители должны оставаться дома. В экстренных случаях, когда необходимо покинуть место жительства, при себе нужно иметь заполненное свидетельство.

За несоблюдение строгих ограничений в связи с Covid-19 может быть применен штраф до 2000 евро физическим лицам и до 5000 евро юридическим лицам.

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