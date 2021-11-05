ФОТО. "Похороны, похороны, похороны": как сейчас выглядит коммунальное кладбище Даугавпилса

Агентство LETA опубликовало в пятницу фотогалерею, сделанную на коммунальном кладбище Даугавпилса. На фото изображены ряды свежих могил. Портал Delfi выяснил, что в городе действительно фиксируется повышенная смертность, однако эти конкретные могилы нельзя однозначно связать с последствиями пандемии Covid-19.

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В Даугавпилсской городской думе Delfi сообщили, что в последние недели существенно возросло число погребений. "Похороны, похороны, похороны. В эти дни наш загс выдает очень много свидетельств о смерти", — отметил представитель городских властей. Но на коммунальном кладбище Даугавпилса нет специального сектора, где хоронят людей, скончавшихся от Covid-19 или его последствий. Поэтому фотографии нельзя однозначно связать с последствиями пандемии Covid-19.

За четыре дня — в период с 1 по 4 ноября включительно — в Даугавпилсской региональной больнице скончался 21 человек с Covid-19. За неделю (с прошлой пятницы, с 20 октября) умерли 33 человека. Самому молодому пациенту, который скончался на этой неделе в Даугавпилсе от коронавируса или его последствий, было 49 лет, самому пожилому — 100 лет. На утро пятницы, 5 ноября, в Даугапилсской региональной больнице в тяжелом состоянии находились 16 человек в возрасте от 29 до 96 лет.

В Латгалии самая тяжелая ситуация с дефицит коек для "ковидных" пациентов по сравнению с остальными регионами страны. В стационарах Видземского региона заполнены 58% коек, в Земгале — 73%, в Курземе — 76%, в Риге — 78%, в Латгалии — 90%.

Ранее инфекционист Уга Думпис заявил, что именно Латгалия вызывает наибольшие опасения в контексте снятия ограничений после 15 ноября. Специалиста тревожит низкий охват вакцинацинией пожилых жителей Латгалии. "По-моему, в Латгалии заболеваемость в расчете на количество населения заболеваемость выше, чем в Риге. Кроме того, доля привитых среди пожилых людей в Латгалии втрое ниже, чем в остальных краях", — заявил Думпис.