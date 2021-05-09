ФОТО: Полиция закрыла прямой доступ к памятнику в парке Победы, выявлен ряд административных нарушений
Foto: Valsts policija

Людям, которые пришли в парк, чтобы возложить цветы, предлагают оставить их на столах, размещенных перед памятником. Далее к памятнику их относят работники муниципального предприятия Rīgas meži.

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В воскресенье с утра у памятника собралось несколько сотен людей. Многие выражают недовольство тем, что не могут сами отнести цветы к памятнику, но никаких конфликтов с полицией не возникает.

Как сообщалось, с учетом эпидемиологической ситуации в стране полиция сегодня призывает людей не приходить к памятнику освободителям Риги в парке Победы.

Доступ к памятнику ограничен. Площадь вокруг него огорожена полицейскими заграждениями.

К памятнику можно пройти только от перекрестка улицы Бариню и бульвара Узварас. Люди стоят в очереди, чтобы подойти к памятнику и возложить цветы. Полиция контролирует поток людей.

Констатирован ряд нарушений, начаты административные процессы, сообщили в Госполиции. При этом отмечается, что ситуация в окрестностях памятника полностью контролируется, правоохранительные органы работают в соответствии с разработанным ранее планом соблюдения общественного порядка.

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LETA

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LETA

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Rīgas meži
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