ФОТО: После долгого перерыва у Дома конгрессов вновь заработал фонтан

Сегодня в Риге начал работать фонтан, отремонтированный за 80 тысяч евро. Это самый большой фонтан в Риге – подсвеченные струи воды могут подниматься на высоту более пяти метров.

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Ремонт был необходим, так как за годы работы фонтан стал неисправен.

Всего в рижском управлении имеется 13 фонтанов — десять статичных и три плавучих.

Ранее сообщалось, что за время ремонта фонтана демонтировали и очистили гранитные плиты, обновили горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию, загрунтовали и отремонтировали основание, а также изготовили новые гранитные плиты, провели ревизию имеющихся водонепроницаемых осветительных элементов и провели профилактический ремонт.

Во время ремонта стало известно, что прошлый ремонт выполнили некачественно — часть плитки отвалилась от основания и ее пришлось обновлять.