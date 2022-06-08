ФОТО: после прогулки в лесу биолог обнаружил на себе более 50 клещей

В этом году из-за погодных условий очень много клещей. Энтомолог Латвийского музея природы Угис Питеранс показал в Twitter, сколько насекомых к нему присосалось за три часа прогулки по лесу.

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"Вчера попал в какое-то мега-царство клещей. После трехчасовой прогулки снял с себя больше 50 клещей, большая часть из них уже присосались. За день всего - более 70. Так много у меня впервые", - написал Питеранс и приложил для наглядности фото.

Pret ērcēm man kopumā ir gana neitrāla attieksme, bet vakat iekūlos kaut kādā ērču mega valstībā. Pēc 3h pastaigas no sevis nolasīju nepārspīlējot 50+ ērces (mazās nimfas gan), kas lielākā daļa jau bija paspējušas piesūkties. Dienā kopā vairāk kā 70. Tik daudz man pirmo reizi 😱 pic.twitter.com/qhPI9mEncO — Uģis Piterāns (@UPiterans) June 6, 2022

Большое количество клещей объясняется благоприятными погодными условиями зимой. Об этом порталу mixnews.lv. рассказал энтомолог Латвийского национального музея природы Янис Дрейманис.

Дрейманис поясняет, что клещи хорошо перезимовали, поэтому с потеплением их активность растет. Однако распространение этих насекомых неоднородно. В сосновом редколесье клещи встречаются реже, а в сырых лиственных лесах и подлеске их может быть очень много. Клещи находятся на высоте чуть выше метра, чтобы удобно прицепляться и к диким, и к домашним животным, и к людям.

Энтомолог советует подумать о подходящей одежде для похода в лес, а после возвращения из леса или сада тщательно осмотреть себя перед зеркалом.