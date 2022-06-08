ФОТО: после прогулки в лесу биолог обнаружил на себе более 50 клещей
Foto: LETA

В этом году из-за погодных условий очень много клещей. Энтомолог Латвийского музея природы Угис Питеранс показал в Twitter, сколько насекомых к нему присосалось за три часа прогулки по лесу.

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"Вчера попал в какое-то мега-царство клещей. После трехчасовой прогулки снял с себя больше 50 клещей, большая часть из них уже присосались. За день всего - более 70. Так много у меня впервые", - написал Питеранс и приложил для наглядности фото.

Большое количество клещей объясняется благоприятными погодными условиями зимой. Об этом порталу mixnews.lv. рассказал энтомолог Латвийского национального музея природы Янис Дрейманис.

Дрейманис поясняет, что клещи хорошо перезимовали, поэтому с потеплением их активность растет. Однако распространение этих насекомых неоднородно. В сосновом редколесье клещи встречаются реже, а в сырых лиственных лесах и подлеске их может быть очень много. Клещи находятся на высоте чуть выше метра, чтобы удобно прицепляться и к диким, и к домашним животным, и к людям.

Энтомолог советует подумать о подходящей одежде для похода в лес, а после возвращения из леса или сада тщательно осмотреть себя перед зеркалом.

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