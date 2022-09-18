ФОТО. После реконструкции за 1,6 млн евро открыт исторический мост через Гаую

После реконструкции торжественно открыт исторический мост через реку Гаую в Стренчи на севере Латвии. Мост расположен на 28-м километре региональной дороги Смилтене–Стренчи (P25). Стоимость реконструкции составила свыше 1,6 млн евро.

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Мост был построен в 1909 году и является одним из старейших среди многопролетных железобетонных мостов в странах Балтии. После реконструкции он приобрел унифицированный вид: пролеты стальных балок с деревянным покрытием, добавленные в 1929 году, теперь перестроены под железобетонные пролеты. По всей длине проезжей части моста выложена историческая брусчатка, которая сохранилась под дорожным покрытием.

Как отмечает Мартиньш Лаздовскис, председатель правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC): "Осень — это время года, когда фермеры собирают урожай, как и путешественники. Вантовый мост — хороший пример того, что специалисты LVC стараются сохранить историческое наследие и ауру".

Foto: Strenčos atklāts pārbūvētais tilts pār Gauju

Реконструкция исторического моста в Стренчи началась летом 2021 года. Были снесены оба пролета стальных балок и деревянная проезжая часть, а также набережная со стороны Стренчи и частично речная набережная рядом с ней. В мостовые железобетонные пролеты демонтировали булыжное покрытие, опорные конструкции проезжей части и тротуара.

"Восстановлены два пролета моста, сделана насыпь, в днище забито 13 свай, восстановлены

остальные опоры моста. Надеюсь, мост простоит 100 лет и больше", — заявил Юрис Гулбис, председатель правления SIA 8 CBR. По его словам, самая большая проблема этого

проекта заключалась в том, чтобы построить временный мост, который должен был противостоять наводнениям и морозам.

Foto: Strenčos atklāts pārbūvētais tilts pār Gauju

В ходе реконструкции железобетонная конструкция пролетного строения была восстановлена ​​до единой формы. Со стороны Стренчи был укреплен берег Гауи и частично реконструировано русло реки. Со стороны Смилтене проведен ремонт поврежденных участков, предотвращающих размыв опор моста.

Дизайнер SIA Projekts 3 Гиртс Шкюпелис отмечает: "Этот мост через Гаую был одним из первых железобетонных мостов в Латвии. Нам понадобилось построить только два новых пролета, а усиление старых пролетов не требовалось — его несущая способность уже соответствовала современным нагрузкам".

Foto: Strenčos atklāts pārbūvētais tilts pār Gauju

До реконструкции проезжую часть шириной 4,55 м покрывали три различные покрытия — историческая брусчатка на железобетонных пролетах, деревянный настил на стальных пролетах часть, а также асфальт в подходах к мосту и небольшой участок ранее отремонтированного моста.

После реконструкции ширина проезжей части моста не изменилась, но теперь вся его длина покрыта историческими булыжниками, которые были демонтированы с проезжей части старого моста и под асфальтобетонным покрытием на подъездах к мосту.

Foto: Strenčos atklāts pārbūvētais tilts pār Gauju

Восстановленный мост имеет ширину тротуара 1,25 м, тротуары покрыты противоскользящим защитным покрытием, а по внешним краям установлены защитные барьеры.

"Этот мост очень важен для нашего региона. Это стратегическое сооружение, поскольку ближайший мост через Гаую находится только в Валмиере", — подчеркнул председатель совета Валмиерского края Янис Байкс.

Foto: Strenčos atklāts pārbūvētais tilts pār Gauju

После реконструкции на проезжей части моста движение автомобильного транспорта по-прежнему регулируется знаками приоритета движения. Также на участке дороги Р25 рядом с мостом произведен ремонт дорожного покрытия.

Реконструкция моста была проведена фирмой SIA 8 CBR по договорной цене 1 624 467,30 евро (включая НДС). Автором проекта реконструкции является SIA Projekts 3, строительный надзор осуществляла SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

История моста Стренчи



Железобетонный мост через Гаую возле Стренчи был открыт осенью 1909 года. Пролет моста состоял из двух неразрезных двухпролетных балок по схеме 14,75 м + 14,75 м. Мост спроектировал инженер дорог и мостов Видземского кавалерийского полка Арвидс Вернерс.

В отличие от принятой в то время в России практики, когда железобетонные мосты строились в основном французскими и немецкими фирмами, не разглашавшими конструкторских и технологических секретов, этот мост строился экономично, а строительными работами руководил сам автор проекта. Рабочую силу на строительство моста предоставили местные немецкие бароны, строительные работы велись ремесленниками и крестьянами из окрестных усадеб.

Foto: tilts pār Gauju

В 1919 году во время боевых действий в Северном Видземе один из пролетов моста был взорван, в 1921-1922 годах он был восстановлен. По сравнению с другими мостами через Гаую этот мост был очень коротким, и во время наводнения 1929 года при сильном ледоходе Гауя смыла насыпь правобережного подхода к мосту. До нынешней реконструкции мост в Стренчи последний раз реконструировали в 1997 году.