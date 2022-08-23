ФОТО: повис фрагмент строительной сетки Вантового моста; дефект устранен

Во вторник, 23 августа очевидцы сообщили в социальных сетях о том, что с края Вантового моста, вероятно, свисает страховочная сетка. Ее обычно устанавливают в местах, где есть риск обрушения. В тот же день дефект был устранен.
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Устранить повреждение было поручено SIA Rīgas tilti. На время проведения работ было ограничено движение.
Вот так фрагмент конструкции висел над участком моста над набережной 11 ноября.
Labdien! Satiksmes departaments informē, ka vieta ir sakārtota. pic.twitter.com/Xv1KgPQFtQ— RĪGA (@RigasDome) August 23, 2022
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