ФОТО: повис фрагмент строительной сетки Вантового моста; дефект устранен

Во вторник, 23 августа очевидцы сообщили в социальных сетях о том, что с края Вантового моста, вероятно, свисает страховочная сетка. Ее обычно устанавливают в местах, где есть риск обрушения. В тот же день дефект был устранен.

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Устранить повреждение было поручено SIA Rīgas tilti. На время проведения работ было ограничено движение.

Вот так фрагмент конструкции висел над участком моста над набережной 11 ноября.