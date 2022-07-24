ФОТО. Праздник в Агенскалнсе: циркачи, музыканты и мастер-классы

В Риге прошел праздник столичного района Агенскалнс. В сотрудничестве с Рижским цирком, Агенскалнским обществом соседей, местными художниками и домохозяйками для местных жителей и гостей были организованы мастер-классы, ярмарка и представления уличного искусства.

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В течение всего дня на улице Нометню работали кафе под открытым небом, экспонировалась выставка объектов окружающей среды художницы Анды Пойкане. Также был представлен аудиоспектакль "Ā — vīzijas" в исполнении труппы театра "Kvadrifrons" и фонда "Initium". А в творческих мастерских все желающие могли попробовать выполнить набивной рисунок на ткани, изучить историю района или освоить основы циркового искусства.

Помимо этого в Агенскалнсе проходили различные концерты. В частности, выступали Платон Буравицкий (электроника), Нора Калниня (вокал), Иева Парша (вокал), Кристина Стумбуре (флейта), Агнесе Канниня (скрипка), Гертруда Еременко (клавесин), Рихардс Плашановс (клавишные), коллективы "Svaigs", "Poētiskais kvartets" и "Jakob Noiman festival band". Большинство музыкантов свои представления построило на текстах агенскалнских поэтов.

Местные жители, по их словам, ценят Агенскалнс за то, что он являет собой островок мира и тишины совсем недалеко от центра, сообщает rus.LSM.lv.

"Агенскалнс очень зеленый. Тут приятное и большое разнообразие. Съездите в Иманту или Золитуде — в любом новом районе вы никогда не почувствуете себя так чудесно, как в Агенскалнсе. И красиво сам рынок обновлен. И снаружи, и изнутри. Очень красиво", — поделились Инта и Гунарс.

Другие прохожие отметили, что в узких улочках со старинной застройкой есть свой шарм: иной раз может показаться, что вы и не в столице вовсе, такой там царит покой.

По словам организатора фестиваля Иевы Ниедре, праздник района Агенскалнс удался: "Это — о нас, обо всех чудесных агенскалнских людях, о чудесных агенскалнских артистах и чудесных предпринимателях. Это история о тех людях, которые не опустили руки, не сдались и не сдадутся — и всегда будут создавать красивые и чудесные вещи".

На празднике Агенскалнса сплелись воедино его история, его прошлое и настоящее. Такие мероприятия в микрорайонах помогают рижанам открыть свой город для себя заново, полагает мэр города Мартиньш Стакис.

"Это и есть главная цель праздника. Мы заходим в зону некоторого риска, устраивая не один общегородской праздник, а много, но поменьше. Именно так жители знакомятся с тем, насколько интересна и своеобразна Рига", — заявил Стакис.

В этом году было решено, что городской праздник Риги продлится вместо трех дней два месяца и будет разбит на множество мероприятий помельче. Он начался 7 июля с концерта в Верманском парке, а завершится 28 августа. Суммарно в столице пройдет около 150 различных мероприятий. Познакомиться с программой праздника Рижского лета можно на сайте vasara.riga.lv.