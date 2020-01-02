ФОТО: Прекратила работать многолетняя конечная остановка маршруток в центре Риги

С 1 января 2020 года конечная остановка 15 маршрутных такси (Рижская МТС) перенесена с ул. Марияс, 2а на Рижский международный автовокзал.

Конечная станция перенесена из-за расторжения договора об аренде владельцем земли.

На конечной станции маршруток на ул. Марияс останавливались микроавтобусы трех перевозчиков — Rigas taksometru parks, Liepajas autobusu parks и CATA. Отсюда начинались маршруты в Юрмалу, Марупе, Баложи, Кекаву, Балдоне, Сигулду и другие населенные пункты.

С Рижской МТС на автовокзал перенесены конечные остановки маршрутов номер 5139 Рига-Гайсмас, номер 5171 Рига-Павасари-Вирши, номер 5173 Рига-Медемциемс, номер 5432 Рига-Рамава-Баложи, номер 5433 Рига-Яунмарупе, номер 5435 Рига-Марупе, номер 5612 Рига-Рагана-Сигулда, номер 6779 Рига-Даугмале, номер 6843 Рига-Плявниеккалнс-Кекава, номер 6844 Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава, номер 6848 Рига-Сарма-Балдоне, номер 6852 Рига-Страуме, номер 7018 Рига-Спуньупе-Яункемери, номер 7020 Рига-Яункемери и номер 7023 Рига-Слока.