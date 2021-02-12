ФОТО: Прививку от Covid-19 получили экс-президент Вейонис и почти весь Кабинет министров
Foto: LETA

Сегодня в Клинической университетской больнице им. Страдиньша ряд высших должностных лиц страны, в том числе министр здравоохранения Даниэль Павлютс, министр благосостояния Рамона Петравича и бывший президент Раймонд Вейонис, получили первую прививку от Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера первую дозу вакцины Astra Zeneca от Covid-19 уже получили президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также ряд других должностных лиц.

В свою очередь сегодня первую дозу вакцины против Covid-19 получили председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс, министр обороны Артис Пабрикс, министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Янис Витенбергс, министр финансов Янис Рейрс, министр культуры Наурис Пунтулис, министр благосостояния Рамона Петравича, министр здравоохранения Даниэль Павлютс, министр защиты среды и регионального развития Артур Томс Плешс, а также генеральный прокурор Юрис Стуканс и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщалось, 11 февраля началась добровольная вакцинация против Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных государственных функций.

Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.

Вакцинация высших должностных лиц страны началась одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом используется одна и та же вакцина — AstraZeneca.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

61

Source

LETA

Tags

президент Латвии Юрис Стуканс Наурис Пунтулис Рамона Петравича Сандис Гиргенс Янис Витенбергс Артис Пабрикс Вакцинация Даниэл Павлютс Кабинет министров Кришьянис Кариньш Марис Кучинскис президент Раймонд Вейонис Сейма Эгил Левитс Янис Рейрс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые рестораны Wolt: февральская подборка
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома

Hовости недвижимости

Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Квартал B91 - отличная возможность жить в самом центре Риги
До Дня Валентина зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги