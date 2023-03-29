ФОТО: Продолжается реставрация Рижского замка, ищется дополнительное финансирование

В древнейшей части Рижского замка (кастелле) завершены работы по восстановлению исторического облика и пространства бывшей монастырской столовой (ремтера). Об этом сообщает предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

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Ремтеру вернули исторический облик и прежние размеры, демонтировав внутренние стены и перегородки между этажами. Балки при этом выброшены не будут — из них сделают мебель для музея. Чтобы укрепить своды и уменьшить нагрузку на них, были проведены работы на четвертом этаже и на чердаке. Было проведено также тестирование и монтаж стяжек колонн.

По словам архитектора проекта Rīgas Pils Kastelas projekts Анастасии Пименовой, при демонтаже перекрытий реставраторы столкнулись с рядом сложностей. "В первую очередь они были связаны с несущей способностью конструкций зала и их техническими параметрами, на которые повлияло то, как помещение менялось с течением веков. Чтобы извлечь перекрытия 18 века и вернуть помещению оригинальные размеры 16 века, мы привлекли экспертов из Германии", — рассказала она.

Реставраторы в процессе работы сделали ряд важных находок. Самая главная — 600-летний гипокауст. Это печь, представляющая из себя открытое пространство под полом, которое обеспечивало доступ горячего воздуха в комнаты над ним. Была найдена отделка разных веков, неизвестные ранее фрески в капелле и в ремтере, а также историческая кладка 16 века со стороны южного фасада.

Сейчас активно идут работы по отделке внутренних помещений и скоро завершится их реставрация.

Реставрация оказалась дороже, чем планировалось. Был понижен уровень Даугавас гате возле башни Пипера до бастиона Хорна, построен мост, который позволит попасть к главному входу в музей, а также впервые за 400 лет в подвалы замка был впущен солнечный свет. Планируется перестроить в том числе сети Rīgas Siltums, чтобы соединить их с инженерными сетями ливневой канализации. Объявленная закупка на ремонт улицы Даугавас гате, соединяющую площадь замка с набережной 11 Ноября, завершилась без результата.

Общая площадь строительного проекта — 11,9 тысячи квадратных метров, сейчас отреставрированы 6,7 тысячи квадратных метров и 4,4 тысячи сданы в эксплуатацию. Еще 5,2 тысячи квадратных метров пока реставрировать не будут — их оставили для следующего этапа реставрации.

Работами занимается компания LNK Industries. Планируется, что они завершатся к 2024 году. Тогда Латвийский национальный исторический музей вернется на прежнее место.

Общий бюджет проекта — около 22 миллионов евро. Министерство культуры пытается найти финансирование с учетом выросших расходов.