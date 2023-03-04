ФОТО. Протест против введения обязательной воинской службы собрал около десяти человек
Foto: LETA

В субботу около 14:00 в центре Риги, на площади у памятника Свободы, около десяти человек, несмотря на снегопад, собрались в знак протеста против введения обязательной воинской повинности, несмотря на снегопад, сообщает агентство LETA.

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Сначала протестующие стояли на тротуаре площади Бривибас у ограждения Городского канала и держали в руках плакаты. На одном из них была надпись "Молодежь не пойдет служить, молодежь эмигрирует" .

Позже, около 14:00, протестующие начали марш к Министерству обороны, скандируя лозунги против введения обязательной воинской повинности на латышском языке, как подчеркивает агентство LETA, с русским акцентом. Звучали лозунги "Кто мы? Патриоты Латвии!" и "Обязательно — нет, добровольно — да!".

Как сообщили агентству LETA организаторы мероприятия, шествие неформальной организации Rīko планируется завершить перед Министерством обороны, а затем запланированы речи на Эспланаде.

Протестующие выступают против возрождения института обязательного воинского призыва, который предусматривает уже одобренный Сеймом во втором чтении законопроект "О Службе государственной обороны".

По мнению организаторов мероприятия, введение призыва показывает, что Латвийская профессиональная армия и "Земессардзе" не привлекательны для молодежи.

Заявку на участие в мероприятии подал частное лицо. Предполагалось, что в нем примут участие 100 участников.

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