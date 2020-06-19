ФОТО. Протест возле академии художеств в Риге: Шуплинску изобразили в виде Медузы Горгоны

Сегодня, 19 июня, возле Латвийской академии художеств было выставлено провокационное произведение искусства, призывающее выступить против разработанных Министерством образования поправок о смене внутреннего управления вузов к закону о высшем образовании.

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В стилизованной работе художника Кристиана Бректе, министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска отдаленно напоминает Медузу Горгону: из головы министра торчат змеи, а во рту — острые зубы.

На картине написан текст, который, в форме поэзии, по сути, призывает противодействовать запланированной реформе о вузах.

Напомним, Министерство образования разработало концептуальное сообщение о смене внутреннего управления вузов. Цель реформы — повысить конкурентоспособность латвийских вузов. В числе предложений — установить минимальное число студентов, необходимое для получения статуса университета.

В феврале 2020 года портал Delfi писал о том, что реформа оставит многие университеты без статуса вузов — среди них Лиепайский и Даугавпилсский университеты. После реформы, чтобы получить статус университета, высшая школа должна иметь как минимум 4000 студентов, а в Даугавпилсском университете сейчас учится чуть больше двух тысяч студентов.

Кроме того, 65% академического персонала университета должны иметь докторскую степень. Вуз должен регулярно присваивать докторские степени, а его научная деятельность должна быть подтверждена международно признанными научными публикациями.

На данный момент под эти критерии попадают только четыре вуза — Рижский университет им. Страдиня, Латвийский университет, Рижский технический университет и Латвийский сельскохозяйственный университет.

У вузов будет три года, чтобы перейти на новую двухуровневую модель управления, где власть разделена между сенатом и советом. Сенат отвечает за академические вопросы, связанные непосредственно с наукой и учебой. Совет занимается вопросами развития, принимает стратегические решения. В советах будет 11 членов, большинство из которых не являются академическим персоналом университета или представителями студентов. Все члены совета должны быть компетентны в вопросах высшего образования и инноваций, иметь опыт управления организациями, управления рисками и безупречную репутацию.

18 мая правительство приняло решение передать поправки к закону о высшем образовании на рассмотрение в Сейм.