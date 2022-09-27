ФОТО: Протестующие у Кабмина медики потребовали повышения зарплат

Профсоюз медиков устроил акцию протеста к Кабинета министров. У здания собралось несколько десятков человек.

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Как сообщалось, 27 и 28 сентября Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) проводит повторную предупредительную забастовку, поскольку профсоюзу не удалось договориться с Министерством здравоохранения о выполнении требований забастовки.

Представители профсоюза ранее заявили, что в забастовке примут участие 316 сотрудников медицинской отрасли, однако в протестной акции участие может принять большее количество медиков. В то же время некоторым медикам бастовать мешают совесть и уже заявленные визиты пациентов.

Неотложная помощь будет предоставляться и во время забастовки.

Как сообщалось ранее, в крупных университетских больницах во время забастовки нужно будет считаться с небольшими неудобствами, однако предоставление услуг прерываться не будет.

Профсоюз уже выражал свое недовольство зарплатой в конце июля этого года, массово выходя на улицы, однако ни договоренности, ни выполнения требований достигнуто не было, поэтому LVSADA проводит очередную предупредительную забастовку во вторник и среду.