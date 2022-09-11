ФОТО. Против строительства СПГ-терминала в Скулте протестовали 200 человек
Foto: LETA

В воскресенье на акцию протеста против строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте пришли около 200 человек, сообщила агентству LETA представитель Общества защиты прибрежной среды Марта Тимрота.

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По наблюдениям агентства LETA, акция протеста "Кто будет платить за терминал? Посмотри в зеркало! прошла мирно, в ней участвовали не только представители ассоциации, но и местные жители.

Участники протеста держали плакаты с надписями "Нет химобъекту!", "Нам не нужна оценка воздействия на окружающую среду, потому что мы живем в банановой республике!", "Пожертвование Бордансу, прибыль Рагаушсу, счета — нам!", "Нет решениям, принимаемым за закрытыми дверями!", "Хочу купаться в безопасном и чистом море без терминала рядом!", "Зеркало, зеркало, скажи мне, кто заплатит за Скултский СПГ?".

ФОТО. Против строительства СПГ-терминала в Скулте протестовали 200 человек
Foto: LETA

На митинге также присутствовали представители партии "Латвия прежде всего", которые вели прямую трансляцию. По словам Тимроты, акция протеста не является политическим мероприятием и Общество защиты прибрежной среды не представляет никаких политических партий.

Она заявила, что ассоциация продолжит следить за ходом дальнейшего решения по строительству терминала СПГ в Скулте: "Мы обязательно направим дополнительные аргументы и вопросы всем депутатам и Кабмину, ответственным лицам. Мы сделаем все возможное, чтобы такой необоснованный объект не продвинулся".

ФОТО. Против строительства СПГ-терминала в Скулте протестовали 200 человек
Foto: LETA

Акция протеста "Кто будет платить за терминал? Посмотри в зеркало!" проводилась после решения Кабмина о придании проекта будущего СПГ-терминала в Скулте статуса объекта национальных интересов.

Общество охраны прибрежной среды поставило перед собой цель остановить принятие решения "по многомиллионному проекту за несколько дней до выборов", что "вызывает обоснованные подозрения в поспешности реализации чьих-то экономических интересов". Утверждается, что технологические решения в проекте "Skulte LNG Terminal" не оправданы, так как нет четких будущих затрат. Кроме того, нет оснований для дешевизны строительства проекта, учитывая, что в выбранном месте отсутствует инфраструктура для подобного химического объекта. Есть и ряд оставшихся без ответа вопросов о воздействии на окружающую среду порядка 40 км трубопроводов.

Планируется, что МВД до 20 сентября внесет в правительство законопроект об определении статуса объекта национального интереса для СПГ-терминала в Скулте. Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

"Skulte LNG Terminal" зарегистрирован в 2016 году. На сайте компании указано, что бенефициарами компании являются Арнфинс Унумс и Петерис Рагаушс. В мае этого года топливный трейдер AS "Virši-A" объявил о покупке 20% акций "Skulte LNG Terminal".

Принятое правительством решение о строительстве терминала СПГ в Рижском заливе недалеко от Саулкрасты негативно оценил председатель Саулкрастской краевой думы Нормундс Лицис.

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