ФОТО: PTAC выявил множество опасных дефектов на детских игровых площадках
Foto: Shutterstock

Центр защиты прав потребителей (PTAC) каждый год выявляет дефекты оборудования на детских игровых площадках, и на них регулярно происходят несчастные случаи. Дефекты в основном связаны с проектированием детских площадок, покрытием поверхностей, небезопасностью установленного оборудования. Также часто не проводятся необходимые проверки и техобслуживание, а иногда даже не удается установить лицо, ответственное за содержание площадки.

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В настоящее время в Регистре публичных игровых и рекреационных площадок PTAC зарегистрированы 643 игровые площадки. В 2022 году проведено 30 проверок открытых игровых площадок и четыре проверки крытых площадок.

Нарушения выявлены на всех проверенных объектах, причем некоторые из них представляют серьезный риск для посетителей — жесткие подвески качелей, опасность защемления головы, острые края, качели с неподходящей опорой, горки без боковой защиты. Владельцы многих детских площадок не следили должным образом за оборудованием — обнаружены сломанные элементы, поврежденные сетки, треснувшие несущие конструкции, коррозия металла, торчащие винты, грязь в песочницах, гнилые деревянные элементы.

В крытых игровых зонах наиболее существенные нарушения связаны с недостаточным количеством контролеров и нерегулярным, поверхностным осмотром оборудования (незакрепленные и торчащие пружины батутов, острые края, сломанные элементы и неогороженные опасные предметы).

Штраф в размере 1000 евро был применен к детскому парку развлечений MaryMaris, расположенному в торговом центре Akropole. Предприятие сотрудничало с PTAC и добровольно устранило выявленные нарушения.
Из 34 проверенных площадок нарушения полностью устранены на 22, в остальных случаях владельцы обязались их устранить, а конструкции, создающие серьезный риск, огорожены и временно не используются.

PTAC напоминает, что безопасность общественных игровых площадок регулируется правилами Кабинета министров №18 от 7 января 2020 года. В этих правилах изложены обязательные требования безопасности для производителей, импортеров, распространителей оборудования для игровых площадок. Все новые площадки, открывшиеся после принятия этого документа, должны быть проверены, а для "старых" площадок следует провести оценку рисков.

PTAC просит самоуправления регистрировать свои спортивные и рекреационные площадки, но местами этого до сих пор не сделано, и у центра нет данных о безопасности площадок.

PTAC советует родителям обсуждать с детьми основы безопасного поведения, напоминать им о мерах предосторожности и средствах защиты. Также родителям следует обращать внимание на инвентарь детских площадок, чтобы он соответствовал возрасту и возможностям ребенка.

PTAC также просит потребителей сообщать об игровых площадках и зонах отдыха, элементы которых опасны и могут привести к травмам. Сделать это можно, позвонив по телефону для сообщений о травмах посетителей +371 67388639, написав на ptac@ptac.gov.lv или заполнив форму на сайте учреждения.

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