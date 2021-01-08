ФОТО: Разбирают завалы пострадавшего от взрыва здания на ул. Мелнсила, жильцы наконец получат доступ к вещам
Foto: DELFI

В пятницу, 8 января, специалисты Rīgas namu pārvaldnieks планируют демонтировать часть конструаций здания на ул. Мелнсила, пострадавшего в результате взрыва в конце прошлого года. Затем планируется вынести вещи жителей, после чего на окна здания с внешней стороны установят плиты из древесной щепы. Также вокруг здания будет забор, поэтому охрана более не понадобится.

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Как отмечает портал Riga.lv, рижское самоуправление за свой счет, из бюджета исполнительного директора города, планирует привести в порядок территорию и вывезти строительный мусор. Затем состоится диалог с владельцами дома о разделении этих расходов.

После оценки состояния здания и получения заключения эксперта владельцы квартир смогут решить — получать ли помощь на проведения ремонтных работ или право на аренду квартиры, находящейся в собственности самоуправления.

Как сообщалось, в Пардаугаве, на ул. Мелнсила, 2 в ночь на 31 декабря взорвался, частично обрушился и загорелся трехэтажный жилой дом. Пострадали шесть человек и один погиб.

Чтобы жители, оставшиеся без скарба, могли получить пособие в кризисной ситуации, в самоуправление обратились две семьи. Одной семье уже выделены 1000 евро, второе заявление получено позже и в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

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