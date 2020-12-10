ФОТО. Рейд CSDD в Курземе: три машины остались без техосмотра из-за "лысой" резины

Во вторник и среду, 8 и 9 декабря, Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) и Дорожная полиция провели совместный рейд на дорогах в Курземе — Салдусе, Кулдиге и Лиепае. За два дня проверили 759 транспортных средств. В 31 случае у водителей был аннулирован пройденный техосмотр.

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Рейды во вторник и среду были сосредоточены на готовности автомобилей к зиме с особым вниманием к шинам. Инспекторы проверяли, оснащен ли автомобиль покрышками для зимнего сезона, имеют ли они достаточную глубину протектора и нет ли на нах повреждений.

За два дня проверили 759 транспортных средств. В 31 случае у водителей был аннулирован пройденный техосмотр. В одном случае у водителя BMW в Салдусе отняли номерные знаки. Особо "отметилась" водители трех автомобилей с покрышками, глубина протектора которых составляла 0,3, 0,86 и 1,05 миллиметра при необходимом минимуме в 4 миллиметра.

Дирекция безопасности Дорожного движения напоминает, что в Латвии в период с 1 декабря по 1 марта автомобилисты в обязательном порядке должны использовать только зимние шины. Согласно действующим нормам, глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 миллиметров.