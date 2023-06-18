ФОТО. Реконструкция Нового Рижского театра близится к завершению

Все отчетливее видно, что реконструкция комплекса зданий Нового Рижского театра (НРТ) подходит к завершающей стадии; почти полностью завершены фасадные работы, ведутся внутренние работы и идут различные технические проверки. В свою очередь, Государственная земельная служба начала кадастровую съемку для дела по инвентаризации, сообщил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс.

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"В целом работы ведутся в соответствии с теми условиями, которые VNĪ в марте согласовала с компанией SBSC (в ее составе предприятия Skonto būve и Skonto Construction). Согласно существующему графику, мы планируем, что в августе будут закончены оба зала типа Black-box. В свою очередь, уже сравнительно скоро может быть снят строительный забор с фасада здания на улице Лачплеша", — заявил Гришкевичс.



Black-box — это неиспользованный до сих пор в Латвии вид концептуального зала, чрезвычайно простой дизайн которого и оформление в нейтральных тонах дают волю фантазии режиссера. В свою очередь, отсутствие цветов создает у зрителей ощущение того, что они пришли в "никуда", таким образом создается необычное взаимодействие с актерами.

Между тем, помещение исторического Большого зала, которому более сотни лет, сохранилось. Отреставрированы некоторые элементы интерьера, сохранившиеся с 1930-х годов: центральная лампа, квадратные светильники, а также темные, красно-коричневые сосновые фанерные панели. Сохранившаяся и отреставрированная облицовка зала из соснового шпона позволила сохранить уникальное акустическое звучание Большого зала. На данный момент в зале идет сборка сцены и скоро начнется монтаж кресел.

Foto: VNĪ, publicitātes foto

Техническое обеспечение проходящих в Большом зале представлений улучшит реконструированный подвесной чердак, к которому сделана пристройка высотой в три метра. На уровне второго этажа окна застроены оконные арки, таким образом проведению спектаклей не будут мешать проезжающие по улице Лачплеша автомобили. Перестроенный фасад исторического здания со стороны улицы Лачплеша предстанет во всей красе примерно через месяц, когда будет снято строительное ограждение.

В настоящее время завершено около 77% строительных работ, в июне должно закончиться строительство всех сетей инженерных систем, а затем монтаж лифтов. Помимо строительных работ и покраски внутренних стен проводятся различные технические проверки, например, первичный термографический осмотр, проверка герметичности здания, замеры сопротивления изоляции. Между тем, в сентябре предусмотрены первые тесты пожарной безопасности.