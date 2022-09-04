ФОТО. Ремонт Юрмальской государственной гимназии обошелся в 8 млн евро

В эксплуатацию сдано отремонтированное здание Юрмальской государственной гимназии, расположенное в микрорайоне Каугури на улице Райня, 55. Об этом сообщает пресс-служба Юрмальской думы.

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В здании гимназии проведена капитальная реконструкция, сделаны ремонт и модернизация внутренних помещений. Учащиеся Юрмальской государственной Гимназия сможет получать знания в новых, современных и эргономичных помещениях. В реконструкцию здания было вложено около 8,1 млн евро, а самоуправление Юрмалы привлекло для проекта софинансирование из Европейского фонда регионального развития (ERAF).

Ремонт четырехэтажного здания занял полтора года, школа была полностью перестроена. Повышена энергоэффективность здания, утеплены и отремонтированы фасад и кровля, обновлены инженерные коммуникации – электричество, отопление и вентиляция.

Визуальный образ фасада здания адаптирован к цветовой гамме спортзала, а в интерьере каждый из этажей здания выполнен в другом цветовом тоне. В здании претерпела значительные изменения планировка помещений – спортивный зал преобразован в актовый, а на месте старого актового зала создан новый многофункциональный класс.

Оборудованы большая библиотека и читальный зал, а также помещения для развития деятельности регионального методического центра в Юрмале. Для удобства учащихся построены вместительные гардеробы с запирающимися шкафчиками. Для создания эргономичной учебной среды приобретена мебель, адаптированная к помещениям.

Мебель в здании школы изготавливается и устанавливается поэтапно, поэтому оснащение помещений новой мебелью и современным учебным оборудованием будет осуществляться параллельно с учебным процессом. Гимназиасты могут заниматься и в многофункциональном спортивном зале, открытом в 2016 году.

В Юрмальской государственной гимназии учатся 982 ученика. После ремонта учащиеся 5-12 классов будут учиться в отреставрированном здании, а учащиеся начальных классов - в здании начальной школы Юрмальской государственной гимназии на улице Сколас 3, где этим летом тоже был проведен ремонт.

Общая стоимость проекта - 8 160 412,42 евро, из которых финансирование Европейского фонда регионального развития составляет 6 471 654,00 евро, субсидия госбюджета - 171 308,49 евро, софинансирование самоуправления Юрмалы - 1 517 449,93 евро.

Строительный проект реконструкции здания разработалa SIA "Projektēšanas birojs Austrumi", строительные работы проводила SIA "PRO DEV", строительный надзор обеспечила SIA "Būvēlogs projekti", авторский надзор - SIA "REM PRO".