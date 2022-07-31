ФОТО: Ремонтируется дорога от Салдуса и до границы с Литвой

С начала апреля продолжаются строительные работы в Курземе на участке национальной региональной автомагистрали Бутнари – Салдус – Эзере (P105) от Курсиши до границы с Литвой (18,30–37,21 км).

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На всем участке идет реконструкция дорожного покрытия, ведутся работы по устройству грунтового покрытия, морозостойких слоев и минеральных оснований, а на участке протяженностью 6 км от Эзере до Салдуса уложен подслой асфальтобетонного покрытия.

Старый мост через реку Брузиле снесен, на его месте строится монолитная железобетонная водопропускная труба, фундаменты которой уже забетонированы. Во время строительных работ движение через реку Брузиле организовано по объездной дороге. Работы по восстановлению моста через Вадаксти продолжаются, движение по мосту осуществляется по одной полосе.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Автомобилистам при пересечении участка строительных работ следует ожидать значительных ограничений движения. В настоящее время в зависимости от выполняемых работ предусмотрено восемь участков реверсивного движения, на которых движение регулируется светофорами. Ограничение скорости движения на рабочей площадке – 50 км/ч, ограничение по ширине – 2,75 м. Прохождение всего участка занимает полтора часа.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Трасса Бутнари-Салдус-Эзере (P105) полностью реконструируется путем укладки морозостойкого слоя. Также восстанавливается построенный в 1960 году мост через реку Вадакшти, а вместо построенного в 1961 году моста через реку Брузиле строится монолитная железобетонная водопропускная труба.

В рамках строительных работ на участке перестраиваются водопропускные трубы, копаются боковые канавы. Также будут реконструированы 16 автобусных остановок и построены новые участки тротуара до остановки общественного транспорта "Эзере".

Строительные работы выполняет SIA Saldus ceļinieks по договорной цене 12 236 156,18 евро (включая НДС), которая финансируется из государственного бюджета. Автор проекта реконструкции - SIA Firma L4, строительный надзор осуществляет AS Celuprojekts. Работы планируется завершить осенью 2023 года.

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris

Foto: Fotogrāfs Renārs Koris