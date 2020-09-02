ФОТО: реновированное Юрмальское шоссе стало первым местом в Латвии, где разрешено ехать 110 км/ч
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В среду, 2 сентября, прошло торжественное открытие реновированного участка Юрмальского шоссе (А10) от границы Риги до пропускного пункта в Юрмалу.

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До этого дорогу не перестраивали 40 лет, а последние крупные ремонтные работы велись 20 лет назад. Шоссе было в плохом состоянии, а во время дождя на ней регулярно образовывались огромные лужи. Теперь же трасса стала первым в Латвии местом, где разрешена скорость движения 110 км/ч.

Работы по перестройке начались в июне 2019 года, в их ходе было уложено 195 000 м² асфальтобетона в три слоя, проведены грунтовые работы в объеме 150 000 м³, на фундамент ушло 8 600 тонн цемента. Также строители провели дренажную систему длиной 4 100 метров и установили 200 осветительных столбов.


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