ФОТО: реновированное Юрмальское шоссе стало первым местом в Латвии, где разрешено ехать 110 км/ч

В среду, 2 сентября, прошло торжественное открытие реновированного участка Юрмальского шоссе (А10) от границы Риги до пропускного пункта в Юрмалу.

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До этого дорогу не перестраивали 40 лет, а последние крупные ремонтные работы велись 20 лет назад. Шоссе было в плохом состоянии, а во время дождя на ней регулярно образовывались огромные лужи. Теперь же трасса стала первым в Латвии местом, где разрешена скорость движения 110 км/ч.

Работы по перестройке начались в июне 2019 года, в их ходе было уложено 195 000 м² асфальтобетона в три слоя, проведены грунтовые работы в объеме 150 000 м³, на фундамент ушло 8 600 тонн цемента. Также строители провели дренажную систему длиной 4 100 метров и установили 200 осветительных столбов.

🛣️🚛🚙20. gs. 70.gados Jūrmalas šoseja bija modernākā ceļa būve Latvijā. Ceļa malās tika izvietotas ceļazīmes ar maināmu norādījumu par atļauto ātrumu, miglu vai apledojumu. Pāri visām joslām izbūvēja satiksmes pārvadu bez starpbalstiem. pic.twitter.com/LwX3b4r9yK — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 2, 2020



