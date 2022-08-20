ФОТО: Рига отмечает свой день рождения грандиозным пикником

20 августа Рига отмечает свой 821-й день рождения. Главная зона праздника в этом году расположена на Домской площади. Здесь установили сцену, вокруг которой расставлены праздничные столы.
На протяжении всего дня состоится несколько концертов под музыку Раймонда Паулса, а у Домского собора будет разбита детская игровая площадка.
В 12:00 праздник открыл ансамбль духовых инструментов Auseklītis. В течение дня гостей праздника приглашают подняться на "Башню тостов", чтобы публично произнести именинные тосты и здравицы Риге.
Весь день с балкона Ратуши будет звучать живая музыка, в течение дня здесь выступит молодежный хор Voices, Илона Багеле, Кристине Паже, группа Ezeri.
На улице Торня выступят молодежный хор Voices, Auseklītis, Лаймис Раценайс и группа Sol y Sombra, а также ансамбль колокольчиков Campanella. В рамках праздника с балкона здания Союза архитекторов прозвучит сольная программа контрабасиста Станислава Юдина, выступят также певицы Марта и Katō.
На площади Ливов ведущие праздника актеры Мейнард Лиепиньш и Артис Янчевскис пригласят каждого гостя города и рижанина публично признаться в любви как Риге, так и кому угодно.
По всей Старой Риге будут расставлены столы для пикника. Праздничное угощение можно приносить с собой или купить его в близлежащих кафе и магазинах.