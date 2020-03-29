ФОТО: Rīgas Namu pārvaldnieks проводит дезинфекцию подъездов

Дворники и уборщики Rīgas namu pārvaldnieks кроме уборки подъезда теперь дополнительно дезинфицируют его, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

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Особое внимание уделяется поверхностям и предметам, которых чаще всего касаются люди — например, дверям, дверным ручкам, перилам, почтовым ящикам, кнопкам лифтов. Это делается с расчетом на то, что к ним мог прикасаться заразившийся COVID-19 человек, возможно, еще не знающий о своей болезни.

Все дворники, уборщики, сантехники и работники аварийных служб получили как средства дезинфекции, так и инструкции по безопасности. Они должны мыть и дезинфицировать руки, использовать резиновые перчатки и минимизировать контакты с людьми.