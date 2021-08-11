ФОТО. Rīgas satiksme протестирует на улицах Риги новый электроавтобус
Foto: Rīgas satiksme

С 12 августа "Rīgas satiksme" будет тестировать электроавтобус Scania Citywide. Сначала автобус будет курсировать по маршруту 12-го автобуса (ул. Абренес — кооператив "Зиедонис") , но для более полноценного тестирования он будет назначен также на другие маршруты.

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Электробус белого цвета и визуально будет отличаться от других автобусов Rīgas satiksme, но, как и в любом транспортном средстве, в электроавтобусе сразу после посадки пассажиры должны зарегистрировать поездку или купить билет у водителя транспортного средства. В свою очередь, остановки объявит водитель.

В течение следующих пяти-семи лет Rīgas satiksme придется заменить около 250 автобусов, причем часть из них придется заменить на транспорт с нулевым уровнем выбросов.

Как сообщалось ранее, в марте этого года компания Rīgas satiksme пригласила производителей электроавтобусов и водородных автобусов к сотрудничеству в проведении испытаний. В настоящее время свой электроавтобус для тестовых поездок предложили Scania Latvia (Scania Citywide) и Solaris Bus & Coach Latvia (Solaris nUrbino 18 Electric), испытания которых планируется начать в ближайшие дни.

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