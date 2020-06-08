ФОТО. Ригу накрыла гроза: затоплены улицы, в пригородах выпал крупный град

Из-за проливных дождей некоторые участки рижских улиц полностью затоплены. Для улучшения условий движения водителей и пешеходов на затопленные участки улиц отправлены машины спецтехники с насосами для откачивания воды.

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Как сообщает Департамент сообщения Рижской думы, в настоящее время на улицах столицы используется оборудование для откачки дождевой воды. Машины спецтехники работают в Болдерае, Чиекуркалнсе, на Тейке и в Вецмилгрависе.

Специалисты Департамента дорожного движения уже проводят осмотр улиц и мостов Риги, чтобы при необходимости выделить специальные единицы спецтехники к участкам, чтобы освободить подъездные пути от затопления.

Из-за сильного дождя затоплены те улицы Риги, где исторически не проектировалась система канализации. В настоящее время по заказу Департамента дорожного движения строятся новые системы канализации для вновь построенных улиц и объектов дорожного движения, а также для реконструируемых улиц.

Сильная гроза затронула не только столицу. Жители Кегумса сообщили, что у них выпал град. Сообщения о граде приходят из Стопиньского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых кубиков льда достиг четырех сантиметров.

Сильные, но в основном кратковременные осадки наблюдались во многих частях Латвии. До 5 часов вечера на метеостанциях не было зарегистрировано порывов ветра, превышающих 14 метров в секунду, но следует учитывать, что разрушительная сила шторма проявляется на небольших территориях.

Как уже сообщалось, из-за грозы Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в центральной и восточной части страны. По прогнозам синоптиков, на востоке страны сильные ливни будут идти до полуночи, возможен град. Прывы ветра могут достигать 20-24 метра в секунду.

Garkalnes un Stopiņu novads.

Foto: Inese Erkena un Agnese Motte pic.twitter.com/S0x2KY8KvT — Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020

Pašlaik zināmie lielākie krusas graudi šajā negaisā bijuši Garkalnes novadā — ap 4 cm diametrā.

Foto: Agnese Motte pic.twitter.com/lPil3vlvNG — Toms Bricis (@boms_tricis) June 8, 2020