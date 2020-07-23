ФОТО: Ригу накрыла сильная гроза с градом

В четверг 23 июля в районе обеда в Риге прошел сильный ливень с градом. Ливневая канализация в центре города с трудом справляется с осадками.

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Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии распространило оранжевое предупреждение в связи с грозой, интенсивными ливнями и порывами ветра скоростью до 20 м/с.

Оранжевое предупреждение означает, что жителям рекомендуется принять меры безопасности и защитить себя от ударов молнии, стремительного повышения уровня воды, а также предполагает вероятность небольших разрушений (сломанные ветви деревьев, ветер может поднять в воздух обломки или незафиксированные предметы). Возможны нарушения движения транспорта и любых действий на открытом воздухе.

Предупреждение действует до 16 часов.