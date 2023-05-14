ФОТО. Ригу впервые посетил 300-метровый круизный лайнер Rotterdam

На этой неделе в Рижском порту впервые пришвартовался почти 300-метровый круизный лайнер Rotterdam компании Holland America Line со 2457 пассажирами.
На борту круизного лайнера Rotterdam находились туристы из более 40 стран мира, почти половина из которых - граждане США. Также много пассажиров из Нидерландов, Канады и Австралии, сообщает пресс-служба Рижского свободного порта.
Лайнер Rotterdam - большой (299 метров) и новый корабль, спущенный на воду осенью 2020 года. Из-за пандемии он отправился в свой первый круиз только осенью 2021 года. Крестной матерью круизного лайнера Rotterdam является принцесса Нидерландов Маргрита.
Этот роскошный 12-палубный круизный лайнер имеет 6 ресторанов, спа-центр, просторные зоны спорта и отдыха, библиотеку, художественную галерею, концертный зал и другие атрибуты для отдыха пассажиров судов.
Судно прибыло в Ригу из Ростока и продолжит свой путь в Таллин. 14-дневный круиз лайнера по Балтийскому морю завершится в Амстердаме.
Это первый визит лайнера Rotterdam в Рижский порт. В этом году лайнер дважды посетит Ригу. Второй визит запланирован на 28 сентября, и станет последним для Риги в нынешнем круизном сезоне.
Всего в этом сезоне в Рижском порту ожидают захода 63 круизных судов, семь из них посетят столицу Латвии впервые.
корабли флота различных круизных линий, в том числе два круизных лайнера, которые никогда ранее не были в Риге. Максимальная вместимость всех зарегистрированных судов составляет более 88 тысяч пассажиров.
8 мая в Риге впервые пришвартовался круизный лайнер MS Bolette компании Fred. Olsen Cruise Lines с 995 пассажирами, а 13 мая после перерыва в несколько лет Ригу посетит National Geographic Explorer.