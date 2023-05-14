ФОТО. Ригу впервые посетил 300-метровый круизный лайнер Rotterdam

На этой неделе в Рижском порту впервые пришвартовался почти 300-метровый круизный лайнер Rotterdam компании Holland America Line со 2457 пассажирами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На борту круизного лайнера Rotterdam находились туристы из более 40 стран мира, почти половина из которых - граждане США. Также много пассажиров из Нидерландов, Канады и Австралии, сообщает пресс-служба Рижского свободного порта.

Лайнер Rotterdam - большой (299 метров) и новый корабль, спущенный на воду осенью 2020 года. Из-за пандемии он отправился в свой первый круиз только осенью 2021 года. Крестной матерью круизного лайнера Rotterdam является принцесса Нидерландов Маргрита.

Этот роскошный 12-палубный круизный лайнер имеет 6 ресторанов, спа-центр, просторные зоны спорта и отдыха, библиотеку, художественную галерею, концертный зал и другие атрибуты для отдыха пассажиров судов.

Судно прибыло в Ригу из Ростока и продолжит свой путь в Таллин. 14-дневный круиз лайнера по Балтийскому морю завершится в Амстердаме.

Это первый визит лайнера Rotterdam в Рижский порт. В этом году лайнер дважды посетит Ригу. Второй визит запланирован на 28 сентября, и станет последним для Риги в нынешнем круизном сезоне.

Всего в этом сезоне в Рижском порту ожидают захода 63 круизных судов, семь из них посетят столицу Латвии впервые.

корабли флота различных круизных линий, в том числе два круизных лайнера, которые никогда ранее не были в Риге. Максимальная вместимость всех зарегистрированных судов составляет более 88 тысяч пассажиров.

8 мая в Риге впервые пришвартовался круизный лайнер MS Bolette компании Fred. Olsen Cruise Lines с 995 пассажирами, а 13 мая после перерыва в несколько лет Ригу посетит National Geographic Explorer.