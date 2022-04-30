ФОТО: Рижане гуляют по парку Победы и любуются цветением сакуры

В эти дни в парке Победы красивым розовым цветом распустились цветы сакуры. Десятки рижан вышли в солнечный весенний день, чтобы полюбоваться цветением сакуры.

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Несмотря на солнечные дни, сейчас в Латвии не жарко. Последние недели наблюдается антициклон, а стабильный северный ветер не позволяет скинуть верхнюю одежду.

В последний день апреля в парке Победы было достаточно многолюдно. Люди гуляли парами, семьями c домашними питомцами или компаниями, некоторые устраивали пикники на газоне. И очень многие делали красочные фотографии на фоне цветущей природы.