ФОТО: рижане принесли свечи к Рижскому замку, отмечая день Лачплесиса
Foto: LETA

Вечером 11 ноября рижане принесли свечи к стене Рижского замка. Как отмечает LETA, никто не толпился, все соблюдали дистанцию.

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Многие оставляли свечи на противоположной стороне набережной 11 Ноября — возле берега Даугавы. В этом году движение по набережной перекрывать не стали. У основания памятника Свободы также горят свечей.

Как отмечает LETA, свечей меньше, чем в прошлые годы, но ненамного. Люди в основном соблюдают дистанцию, и работникам полиции не приходится активно вмешиваться.

В ноябре 1919 года военные отстояли Ригу и прогнали из Латвии войска Бермондта-Авалова. Традиционно 11 ноября, в день Лачплесиса, вспоминают павших в боях за независимость и поздравляют военнослужащих.

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rus.DELFI.lv

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