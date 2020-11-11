ФОТО: рижане принесли свечи к Рижскому замку, отмечая день Лачплесиса

Вечером 11 ноября рижане принесли свечи к стене Рижского замка. Как отмечает LETA, никто не толпился, все соблюдали дистанцию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Многие оставляли свечи на противоположной стороне набережной 11 Ноября — возле берега Даугавы. В этом году движение по набережной перекрывать не стали. У основания памятника Свободы также горят свечей.

Как отмечает LETA, свечей меньше, чем в прошлые годы, но ненамного. Люди в основном соблюдают дистанцию, и работникам полиции не приходится активно вмешиваться.

В ноябре 1919 года военные отстояли Ригу и прогнали из Латвии войска Бермондта-Авалова. Традиционно 11 ноября, в день Лачплесиса, вспоминают павших в боях за независимость и поздравляют военнослужащих.