ФОТО: рижане собрались на пикник в Межапарке
Foto: DELFI

В субботу, 15 августа, в рамках Праздника города рижане собрались на импровизированный пикник в Межапарке, на территории Большой эстрады, чтобы убедиться в акустике после реконструкции.

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