ФОТО: рижане собрались на пикник в Межапарке

В субботу, 15 августа, в рамках Праздника города рижане собрались на импровизированный пикник в Межапарке, на территории Большой эстрады, чтобы убедиться в акустике после реконструкции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
TagsПраздник Риги
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Время для нового дома?
Читайте также