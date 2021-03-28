ФОТО: Рижские бригады скорой помощи получили новые автомобили

Для нужд рижских бригад Службы неотложной медицинской помощи закуплены два новых, специально оборудованных автомобиля на базе пикапа Toyota Hilux.

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Новые машины отправились в парк столичной бригады, которая выезжает на экстренные вызовы не только по Риге, но и в другие регионы, которые находятся на расстоянии до 100 км от столицы и дальше.

Новые машины будут служить медработникам для оказания подмоги коллегам в особо трудных ситуациях.

Подобные бригады медработников — особый ресурс Службы неотложной медицинской помощи. На вызовы в таких машинах выезжает опытный реаниматолог, анестезиолог или врач скорой помощи вместе с фельдшером, который одновременно является водителем. Сам пациент не может вызвать такую бригаду. Ее привлекают врачи, которые уже работают на месте вызова и нуждаются в помощи. На место происшествия такую бригаду может послать и диспетчерский центр, если туда поступило сообщение об аварии с большим количеством пострадавших.

В отличие от обычных бригад, которые отправляются на вызовы на больших машинах скорой помощи, эта бригада передвигается на легкой скоростной машине и не перевозит пациентов. Такая бригада медицинских специалистов работает на месте, чтобы стабилизировать состояние пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

По сравнению с предыдущими подобными машинами, которые ранее использовались медицинскими специалистами, новые автомобили более высокие и заметные на дороге. Они легче передвигаются по грязи, песку и крутым обочинам дороги.

В задней части нового транспортного средства имеется просторный отсек со встроенным обогреваемым контейнером для спасательного оборудования. В нем есть два больших, легко выдвигающихся ящика для размещения оборудования, необходимого для работы медиков. Наличие контейнера для спецтехники увеличивает количество посадочных мест в салоне автомобиля, что позволит более успешно организовать обучение новых коллег во время экстренных вызовов.