ФОТО: Рижский цирк после первого этапа реконструкции сдан в эксплуатацию

В эксплуатацию сдано историческое здание Рижского цирке в столице, на ул. Меркеля 4. Сейчас по проекту архитектурного бюро NRJA, произведен первый этап перестройки здания. Главной задачей этого этапа былро повышение энергоэффективности здания. Уже скоро состоится и первое представление Рождественское представление — в сотрудничестве с театральной труппой Kvadrifrons.

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Как проинформировала Delfi, представитель Рижского цирка Зане Волкнштейна, во время перестройки также здание было лучше вписано в городскую среду. Уже в декабре и январе в цирке покажут Рождественские представления, рассчитанные на семейную аудиторию.

Как уже сообщалось, в период с мая 2021 по 2022 год строительная компания AIDACO GROUP провела работы по повышению энергоэффективности. Над исторической металлической конструкцией купола в сторону наружного пространства возведена новая купольная конструкция из самонесущих CLT-панелей, несущих опор и фундаментной системы, уложена новая кровля и обновлена ​​наружная водосточная система, проложены новые инженерные коммуникации. Также произведено утепление фасада и перестроен двор.

Для интерьера здания характерен индустриальный лаконизм, который сочетается с теплотой исторического наследия. Силуэт здания близок к первоначальной исторической форме здания. В результате реконструкции арена цирка стала трансформируемой и приспосабливаемой к нуждам современного цирка.

Foto: Kristīne Madjare

Проект реконструкции здания цирка, разработанный архитектурным бюро NRJA (No Rules Just Architecture), предусматривает в будущем другие работы, в том числе благоустройство территории и строительство здания циркового училища. Кроме того, в следующих турах планируется провести финальные работы по обновлению фасада, включая работы по реставрации исторической лестницы.

Проект реконструкции здания цирка, разработанный архитектурным бюро NRJA (No Rules Just Architecture), предусматривает, что в будущем будут проведены и другие работы — в том числе, благоустройство территории и строительство здания циркового училища. Кроме того, на следующих этапах реконструкции планируется провести финальные работы по обновлению фасада, включая работы по реставрации исторической лестницы.

Ожидается, что здание будет передан заказчику в течение следующего месяца. Арена будет готова принять зрителей уже в середине декабря, но благоустройство арены, включающее установку трибун, световых и звуковых систем, планируется завершить к концу 2023 года.

Творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс уверен, что реконструкция арены улучшит доступность и развитие циркового искусства в Латвии и странах Балтии: "При организации выступлений Рижского цирка вне здания цирка и организации фестиваля современного цирка Re Rīga!, мы убедились, что в Риге крайне не хватает современных, технически оснащенных помещений с высокими потолками и точками подвеса. Теперь мы сможем создавать собственные шоу и проводить качественные гастрольные постановки. Мы сможем испытать на себе настоящее волшебство цирка!".

Член правления Рижского цирка Мара Павула подчеркивает роль инфраструктуры в развитии цирковой индустрии: "Реконструкция исторической арены является важным событием в истории латвийского цирка. Однако следующие этапы будут жизненно важны для развития самой цирковой отрасли. Планируется построить зал типа black-box (черного ящика), а также помещения циркового училища и центр арт-резиденции".

Бюро Рижского цирка будет находиться, а представления, организованные Рижским цирком, по-прежнему будут проходить в историческом здании цирка. Занятия Рижской цирковой школы пока продолжатся в Агенскалне, на улице Зелю 25 (в бывшем помещении физико-математического факультета Латвийского университета).

Уже в середине декабря Рижский цирк в сотрудничестве с театральной труппой Kvadrifrons пригласит зрителей на Рождественскую елку для всей семьи — сказку "Рождественская пыль", в которой цирк встретится с театром. Подробнее о шоу здесь.

Весной 2023 года в Рижском цирке ожидаются первые гастроли.