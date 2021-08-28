ФОТО: Рижский марафон начался с семейного забега

В субботу в Риге прошла первая часть марафона Rimi - семейный забег.

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В 9:00 стартовали семьи с маленькими детьми - в рамках забега Happy mazuļiem бежать нужно было всего 200 и 400 метров. В 15:00 начался семейный забег длиной 4,2 км.

Забег проходил по следующему маршруту: площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — разворот напротив улицы Кипсалас — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Торня — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на более длинные дистанции, в том числе марафонскую и полумарафонскую, пройдет в воскресенье.

У забега будет три уровня эпидемиологической безопасности. Зеленый старт для привитых и переболевших, желтый — для тех, кто получил отрицательный результат анализа, виртуальный старт — для тех, кто не привился и не хочет сдавать тест, и готов бежать не вместе со всеми, но по своему маршруту. На зеленом старте участники стартуют все вместе, на желтом — небольшими компаниями в разное время, с соблюдениями дистанции, причем стартовать и финишировать нужно в маске.

С маршрутами забегов можно ознакомиться здесь.