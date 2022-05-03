ФОТО. Ротация в Atlantic Resolve: в Латвию доставлены американские военные вертолеты
Foto: NBS

В рамках операции Atlantic Resolve, проводимой США, в Латвию доставлены несколько вертолетов Вооруженных сил США. Об этом сообщает пресс-центр Национальных вооруженных сил Латвии.

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В Латвию доставлено пять вертолетов UH-60 Black Hawk, три вертолета HH 60 Black Hawk и два вертолета CH 47 Chinook.

В рамках ротации операции Atlantic Resolve военнослужащие 1-й боевой авиационной бригады ВВС США на вертолетах UH-60 Black Hawk, HH 60 Black Hawk и CH 47 Chinook будут выполнять свои обязанности на авиационной базе в Лиелварде, участвуя в совместных тренировках и учениях с частями Национальных Вооруженных Сил ЛР.

Стоит напомнить, что США начали операцию Atlantic Resolve после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель — продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.

ФОТО. Ротация в Atlantic Resolve: в Латвию доставлены американские военные вертолеты
Foto: NBS
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