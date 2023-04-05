ФОТО: Саркандаугавский путепровод за 44 млн евро открыли для движения

6 апреля на Саркандагаве был торжественно открыт новый путепровод над железнодорожной веткой Рига-Скулте. Предполагается, что благодаря путепроводу в центре Риги будет сократится поток грузового транспорта, а на Саркандаугаве будет меньше пробок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кроме того, была открыта новая велосипедная и пешеходная дорожка Мангали-Саркандаугава.

Новый путепровод вместе с проектом Восточного магистрали значительно улучшит транспортные потоки в столице, заявил на церемонии открытия путепровода вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. В качестве основных преимуществ нового путепровода Кирсис назвал отвод потока грузовых автомашин от центра города и уменьшение пробок в Саркандаугаве. По словам советника министра финансов Интса Далдериса, открытие путепровода позволит поднять экономический потенциал Риги на гораздо более высокий уровень.

Участники движения должны быть готовы к следующим изменениям:

изменится организация движения на перекрестке ул. Тилта и Дунтес. При движении по ул. Тилта со стороны Межапарка нельзя будет повернуть направо с ул. Тилта на Ганибу дамбис и/или ул. Твайка (на АЗС Circle K). Этот маневр сможет выполнять только общественный и оперативный транспорт.

при движении по ул. Дунтес со стороны центра у ул. Тилта (перекресток ул. Дунтес и Тилта) разрешено поворачивать только направо на ул. Тилта в сторону Межапарка и не разрешено ехать в сторону Ганибу дамбис и/или ул. Твайка (на АЗС Circle K).

ул. Тилта — в направлении из Межапарка в центр — закроют для движения грузового транспорта (до сих пор для движения грузового транспорта ул. Тилта была закрыта в направлении из центра в Межапарк).

Таким образом после открытия Саркандаугавского путепровода движение грузового транспорта по улице Дунтес, начиная с ул. Букулту в обоих направлениях, и по ул. Тилта в обоих направлениях, будет запрещено.

Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а строительные работы завершены 15 декабря. Новую конструкцию ранее планировалось открыть для движения во второй половине ноября 2022 года, затем в конце 2022 года, но тогда открытие было перенесено на март этого года.

Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице. Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений — с проспектом Виестура и улицей Твайка. Планируется, что новый путепровод существенно улучшит ситуацию на магистральных улицах на Саркандагаве — уменьшатся заторы, с улиц пропадет транзитный грузовой транспорт.

В рамках проекта построена вело- и пешеходная дорожка Манагли-Саркандаугава общей протяженностью два километра. Также построен первый в Риге туннель с разделенным пространством для пешеходов и велосипедистов.

Общая стоимость строительства составила 44 миллиона евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC, в которое вошли компании SIA Binders, AS LNK Industries и LT betons.