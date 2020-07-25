ФОТО: Сегодня состоится слет и пробег ретроавтомобилей до Цесиса

Энтузиасты Латвийского клуба антикварных автомобилей в сотрудничестве с Рижским мотормузеем в субботу, 25 июля, организуют самый романтичный пробег ретроавтомобилей этого сезона Retromance 2020. В заезде традиционно будут участвовать самые "пожилые" машины клуба и Рижского мотормузея — автомобили, выпущенные в первой половине прошлого века. В этот раз ретроавтомобили направятся в третий по возрасту город Латвии — Цесис.

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Перед заездом с 9 до 10 утра на стоянке Рижского мотормузея будет проходить слет старинных автомобилей. Зрители смогут увидеть более 25 старинных машин, включая Dodge D5 De Luxe (1937), Citroën 11B (1951), Chevrolet Master DA (1934) и Mercedes-Benz 170V (1939).

У мотормузея можно будет увидеть и самый "пожилой" автомобиль мероприятия — Panhard & Levassor X36, изготовленный по индивидуальному заказу во Франции в 1920 году. Под капотом этой машины находится рядный четырехцилиндровый двигатель с объемом 3,2 литра. Долгие годы этот французский автомобиль находился в Аргентине. В Латвии широкой публике его покажут впервые.

Все желающие могут посмотреть на старинные классические авто, проводить их в путь до Цесиса, а также полюбоваться другими уникальными ретроавтомобилями Рижского мотормузея.

В свою очередь, во второй половине дня старинные машины можно будет увидеть во дворе Цесиского замка. Там к участникам пробега присоединится итальянский автомобиль Fiat 509 A 1927 года выпуска. Показ ретроавтомобилей у Цесиского замка будет проходить с 14 до 16:30.