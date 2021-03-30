ФОТО: Сегодня в Вентспилсе тестируют первый в Латвии крупный пункт вакцинации от Сovid-19
Foto: LETA

Сегодня в Вентспилсе в тестовом режиме на один день открылся первый в Латвии крупный пункт вакцинации от Covid-19, сообщила руководитель по связям с общественностью Северокурземской региональной больницы Линда Рудзрога.

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Его цель — проверка процесса массовой вакцинации в действии, чтобы применить полученные выводы в остальных 22 крупных пунктах вакцинации по всей Латвии, которые откроются, как только будет получено достаточное количество вакцин.

Пункт вакцинации находится в доме спорта Centrs и организован Северокурземской региональной больницей. За день здесь может быть привито свыше 1000 человек. В понедельник на прививку в пункте было записано более 300 человек.

В пункте будут тестируеся поток пациентов, соблюдение эпидемиологических требований и другие детали процесса, сообщила представитель Северокурземской больницы.

Как сообщалось, в настоящее время проводятся организационные работы, чтобы в начале апреля открыть центры массовой вакцинации и крупные пункты вакцинации в Риге и еще девяти городах — Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе. Планируется, что центры вакцинации начнут работу, когда Латвия получит достаточное количество вакцин.

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Source

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rus.DELFI.lv LETA

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Вентспилс Даугавпилс Екабпилс Латвия Резекне Цесис
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