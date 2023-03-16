ФОТО. Шествие памяти легионеров в Риге прошло спокойно: без былого размаха и инцидентов

16 марта в Риге и Лестене проходят традиционные мероприятия неофициального Дня памяти латышских легионеров — богослужение, шествие к памятнику Свободы и возложение цветов.

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Шествие к Памятнику Свободы началось в 11 часов. По всему маршруту шествия улица Калькю оцеплена сотрудниками полиции. На месте присутствуют депутаты Сейма от Национального объединения: на месте присутствуют Райвис Дзинтарс, Александр Кирштейнс, Имантс Парадниекс, Гиртс Лапиньш, Артурс Бутанс, Эдвинс Шноре и Янис Домбрава. В мероприятии принимает участие в прошлом издатель ультранационалистической газеты DDD Айварс Гарда.

Как сообщает репортер Delfi, участники мероприятия возложили цветы к Памятнику Свободы. На площади перед памятником люди с флагами Латвии образовали коридор, через который к монументу подходят участники шествия. Среди них очень разные люди — как пожилые, так и молодежь и семьи с детьми. По оценкам репортера Delfi, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

И репортер Delfi, и агентство LETA отмечают, что количество участников шествия по сравнению с мероприятиями прошлых лет было небольшим. Полиция также привлекла меньшие силы к обеспечению порядка.

По данным LETA, к Памятнику Свободы пришел депутат Елгавской думы, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок Андрей Пагор (Русский союз Латвии). У него в руках был плаката с текстом о том, что латышские легионеры давали клятву Гитлеру и убивали мирных жителей в поселке Злекас. Сотрудники полиции вывели Пагора с площади, предположительно, для дачи объяснений. Кроме того, на площади присутствовал мужчина в черно-оранжевом шарфе (цвета георгиевской ленточки), его также вывели с места проведения шествия сотрудники полиции.

Рижское самоуправление в этом году получило одну заявку на возложение цветов к памятнику Свободы 16 марта. Заявку подал Лимбажский филиал общества Daugavas vanagi Latvijā. В заявке было указано, что в мероприятии примут участие 100 человек. Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало, хотя активисты, называющие себя антифашистами, в предыдущие годы тоже пытались организовать мероприятия в этот день.

СГБ предупреждает о возможных провокациях со стороны прокремлевски настроенных лиц

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), как и в предыдущие годы, существует риск того, что отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять различные демонстративные, вызывающие или противоправные действия во время мероприятий, запланированных на 16 марта.

С приближением 16 марта СГБ совместно с Госполицией, как и в предыдущие годы, работает в усиленном режиме, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможные провокации. Также 16 марта службы усилят мониторинг ситуации как в местах проведения мероприятий, так и в информационном пространстве.

СГБ призывает жителей при столкновениями с провокационными действиями 16 марта не реагировать на них и информировать ответственные службы. Жителей, которые владеют информацией о запланированных на 16 марта незаконных действиях, СГБ призывает сообщать об этом по телефону 6 7 208 964 или электронной почте dd@vdd.gov.lv.

В свою очередь, тех, кто станет 16 марта свидетелями подобных действий, просят немедленно сообщать об этом в Госполицию по телефону 112.

СГБ напоминает, что за такие публичные действия, как публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений, призывы к геноциду, агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, предусмотрена уголовная ответственность.