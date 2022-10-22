ФОТО: Шествие против обязательной военной службы собрало около 50 человек

В субботу в Риге состоялось шествие против обязательной военной службы. В акции приняли участие около 50 человек, сообщили агентство LЕТА.

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Участники шествия собрались около Памятника Свободы, а затем отправились к памятнику Оскару Калпаксу. В руках у протестующих были плакаты.

Цель мероприятия — выразить протест против введения обязательной военной службы и выступить за сохранение добровольной службы.

Заявку на шествие подало частное лицо.

Призывы участвовать в шествии анонимно распространяются в Facebook. Организаторы называют себя неформальной группой активных граждан Rīko tikai tavējie.

Они также призывают граждан подписываться под инициативой о добровольной Службе государственной обороны (СГО) на портале Manabalss.

Как сообщалось, правительство утвердило законопроект о введении СГО, в которую планируется призывать молодых людей в возрасте 18-27 лет. Первый призыв планировался уже в январе 2023 года, но в связи с тем, что законопроект оставлен на рассмотрение новому парламенту, сроки призыва могут сдвинуться на июль следующего года.