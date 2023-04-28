ФОТО: Скорая помощь получила 110 новых машин

По словам главы Скорой помощи Лиене Ципуле, улучшение материально-технической базы службы — очень важный шаг для того, чтобы бригады могли работать в более комфортных условиях, а пациенты могли получить более оперативную и качественную помощь в критических для здоровья и жизни ситуациях. Ципуле пояснила, что они очень ждали новый оперативный транспорт.

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"В разработке нового транспорта принимали участие бригады медиков и водители оперативного медицинского транспорта — именно за ними было окончательное слово как в процессе разработки, так и тестирования", — отметила глава Скорой помощи.

В свою очередь, министр здравоохранения Лига Менгельсоне указала, что современное техническое оснащение не только облегчит работу медиков, но и даст возможность быстрее приехать к человеку, которому требуется помощь. И это очень важный вклад в улучшение работы как самой службы, так и сферы здравоохранения в целом.

Всего закуплено 110 полноприводных машин марки Volkswagen с автоматической коробкой передач. Отделение для пациента оборудовано сенсорами, которые сигнализируют водителю, если кто-то не пристегнулся. В свою очередь, дверцы шкафчиков устроены таким образом, чтобы, например, во время резкого торможения их содержимое оставалось на месте и не было повреждено.

Одним из самых важных новшеств являются современные IT-решения, которые важны для обмена информацией и данными между бригадами и Центром оперативного управления, а также для связи с больницами и другими оперативными службами.

Также новые технологии позволят проводить удаленные консультации и отправку жизненно важных показателей из машины скорой врачам Центра оперативного управления, чтобы в особо сложных ситуациях получить совет или помощь в уходе за пациентом. Существенно улучшена система навигации — теперь при нажатии на одну кнопку бригада видит более точный и быстрый маршрут.

Все новые машины оснащены носилками нового типа, высоту которых можно регулировать, также их можно трансформировать под нужды конкретного пациента. Для части машин служба закупила также новое медицинское оборудование — более компактное, легкое и удобное. Это очень важно для медиков, так как зачастую тяжелое оборудование приходится нести с собой. Раньше оно весило около 30 килограммов. Теперь же, например, новый дефибриллятор весит всего пять килограммов, а не 15. В свою очередь, аппарат для искусственной вентиляции легких, который раньше медикам приходилось тащить вдвоем, теперь — размером с ладонь и весит всего 1,4 кг.

В Скорой помощи отмечают, что до сих пор только 35% машин были в хорошем техническом состоянии. Средний возраст большинства машин 6-7 лет, они с большим пробегом, что делает их содержание и эксплуатацию дорогими. В год машина скорой помощи проезжает около 60 000 километров, а в сельской местности — порой и все 100 000 километров.

Новые машины постепенно разъедутся по станциям скорой помощи по всей Латвии.

Всего в рамках проекта по обновлению автопарка Скорой помощи планируется приобрести 157 новых машин, из которых 110 — уже получены, а 47 — поступят в конце года. Общие инвестиции составляют 16,4 млн евро, из которых 13,94 млн евро (85%) — это софинансирование из еврофондов.