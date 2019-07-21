ФОТО: Скорость, рев моторов, адреналин. В Тукумсе проходит крупнейшее авиашоу в Балтии

В эти выходные в Тукумсе проходит крупнейшее авиашоу в Балтии – Wings Over Baltics Airshow 2019.

В первый день фестиваля в аэропорту "Юрмала" неподалеку от Тукумса можно было наслаждаться скоростью и адреналином, наблюдать за выступлениями местных и зарубежных групп пилотов, осматривать самолеты и вертолеты внутри и снаружи.

Фестиваль продолжится в воскресенье, 21 июля. Посетители смогут насладиться виртуозным мастерством летчиков, а также посетить закусочные и сувенирные лавки.