ФОТО: Скорость, рев моторов, адреналин. В Тукумсе проходит крупнейшее авиашоу в Балтии

В эти выходные в Тукумсе проходит крупнейшее авиашоу в Балтии – Wings Over Baltics Airshow 2019.
В первый день фестиваля в аэропорту "Юрмала" неподалеку от Тукумса можно было наслаждаться скоростью и адреналином, наблюдать за выступлениями местных и зарубежных групп пилотов, осматривать самолеты и вертолеты внутри и снаружи.
Фестиваль продолжится в воскресенье, 21 июля. Посетители смогут насладиться виртуозным мастерством летчиков, а также посетить закусочные и сувенирные лавки.
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