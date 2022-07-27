ФОТО: Скултский самолет ИЛ-28 перенесли в Музей авиации

В среду, 27 июля состоялся перенос военного бомбардировщика ИЛ-28 из поселка Скулте в близлежащий Музей авиации.

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Стоимость перемещения самолета в Музей авиации составляет 5800 евро без налога на добавленную стоимость. Объект останется в собственности муниципалитета путем заключения договора хранения.

В мэрии констатируют, что вопрос о местонахождении и переносе скултского самолета "Ил-28" актуален уже несколько лет. Одним из важнейших условий является то, что объект находится на частном участке земли и его благоустройство за счет вложения муниципальных средств невозможно.

Самолет был установлен на постамент в поселке Скулте в 1978 году для прославления заслуг летчиков Советской армии во Второй мировой войне. Исторически сложилось так, что на этой модели самолета в поселке Скулте готовили первоклассных пилотов.