В четверг, 10 февраля, начался снос рынка Latgale, где торговали самыми разными вещами. Демонтаж производится для того, чтобы разместить в этом месте новые стенды и чтобы рынок мог возобновить работу в современной среде, выяснил портал Delfi.

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Торговцы, с которыми удалось пообщаться, оптимистично оценили происходящие перемены, и заверили, что создание современных торговых мест не означает, что на рынке повысятся цены.

Правда, они затруднились сказать, когда завершатся ремонтные работы.

Рынок Latgale с начала 2022 года находится в собственности SIA Rīgas Centrāltirgus.

Пресс-секретарь "Rīgas Centrāltirgus" Рената Петрова сказал Delfi, что с 1 января Latgale находится в ведении RCT, поскольку с предыдущим арендатором Nakts tirgus был разорван.

"Мы начали работы по благоустройству и озеленению территории. На первом этапе мы сносим старые ларьки, которые действительно уже не соответствуют требованиям", — пояснила Петрова. На данный момент планируется рынок сохранить. "Но если говорить о будущем, то речь идет об оценке территории, полноценной застройке", — добавила Петрова.

По информации Lursoft, RCT владеет 100% капитала Рижского самоуправления.

В 2020 году оборот компании составил 6,37 миллиона евро, а убытки — 254 339 евро.

Как уже сообщал портал Delfi, в 2012 году закончился срок действия заключенного в 2003 году между SIA Otto и Рижским самоуправлением договора об аренде земли и временные постройки, в которых были оборудованы торговые места и продавались самые разные товары, были снесены.

Тогда вице-мэр Риги Андрис Америкс заявил, что хотя договор не был продлен, рынок такого типа городу нужен и в дальнейшем эту территорию можно передать в управление RCT.

"Нынешние управляющие показали, что не вполне справляются со своими обязанностями. Не секрет, что Latgalīte стал в большой степени одним из популярных мест реализации краденных вещей, поэтому договор с управляющим не продлен, и Latgalīte в таком исполнении прекратит существование", — сказал тогда Америкс.

В 2016 Delfi пытались приобрести товары на этой барахолке, чтобы убедиться — за 20 евро там можно найти вещи, которые и не придет в голову искать.