ФОТО: Со шпиля собора в Старой Риге сняли легендарного петушка
Foto: LETA

В пятницу, 3 апреля, с 86-метровой башни собора Св. Иакова в Риге сняли легендарного петушка, чтобы отреставрировать его и восстановить позолоту.

РекламаЗакрыть

Датой основания собора считается 1225 год. В последний раз петушка снимали со шпиля 38 лет назад. В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма.

Также в соборе недавно отремонтированы фасады, отреставрирована кирпичная стена, отремонтированы деревянные конструкции крыши и заменена кровля, установлена противопожарная сигнализация. Большинство работ выполняло Būvuzņēmums Restaurators.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

40

Source

rus.DELFI.lv

Tags

D Дом Строительство
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form