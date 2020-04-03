ФОТО: Со шпиля собора в Старой Риге сняли легендарного петушка

В пятницу, 3 апреля, с 86-метровой башни собора Св. Иакова в Риге сняли легендарного петушка, чтобы отреставрировать его и восстановить позолоту.

Датой основания собора считается 1225 год. В последний раз петушка снимали со шпиля 38 лет назад. В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма.

Также в соборе недавно отремонтированы фасады, отреставрирована кирпичная стена, отремонтированы деревянные конструкции крыши и заменена кровля, установлена противопожарная сигнализация. Большинство работ выполняло Būvuzņēmums Restaurators.