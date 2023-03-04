ФОТО. Со здания Рижского Центрального вокзала демонтировали надпись на русском языке
Foto: Satiksmes ministrija

По информации Министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке. Впредь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках.

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"Это символический и в то же время значимый момент для нас как общества, а также для меня как министра сообщения. Название вокзала на русском языке уже много лет не имело практического значения. Как и памятник оккупации, единственное, что она сохраняла — это дыхание советской эпохи в самом сердце столицы", — заявил глава Минсообщения Янис Витенбергс.

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