ФОТО. Строительство Брасовского моста планируется закончить осенью
Foto: Edgars Kraskevičs, SIA “Rīgas tilti” būvdarbu vadītājs”

Продолжается активное строительство Брасовского моста, выполнено примерно 70% работ, а завершить проект планируется осенью. Об этом проинформировал
Департамент сообщения Рижской думы

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Строительный проект предусматривает, что Брасовский мост будет состоять из двух смежных и не связанных друг с другом путепроводов. Один из них уже построен, и с июня по нему возобновилось движение 11-го трамвая.

"Работы по строительству второго путепровода идут быстро — на прошлой неделе бетонировали первый пролет. Параллельно было подписано соглашение о привлечении средств из Фонда сплочения", — рассказал и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс. Сейчас на втором путепроводе ведется установка опалубки пролетов, армирование, бетонирование и стяжка балок.

Как сообщалось, в мае 2019 года работы по реконструкции Брасовского моста были прерваны, так как в несущих конструкциях были обнаружены значительные повреждения. Сразу же пришлось внести изменения в проект, который теперь предусматривает полную перестройку моста, а не реконструкцию старого. Работы на мосту начались в мае 2022 года, после того как Кабинет министров поддержал выделение кредита в размере более 11 миллионов евро на этот проект.

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